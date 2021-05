La previsione di Bersani | “Se continuiamo così | la Meloni va a Palazzo Chigi e Salvini al Viminale”

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 14 maggio 2021) Dietro l’angolo, c’è il governo di centrodestra. Se n’è convinto anche Pierluigi, che parla a un generica sinistra politica che non si sa bene dove inizi e dove finisca. “Se qualcuno pensa di potersi barcamenare stando un po’ a destra e sinistra, lo fermo subito e gli dico che questa cosa non si può fare. Con questa linea noi avremo Giorgiatornerà al. Noi dobbiamo agire, non per paura della destra, ma perché siamo convinti che nella società e tra i cittadini c’è la necessità e lo spazio per la sinistra”. L’autocritica di, in apertura dell’assemblea di Articolo 1, è durissima.e Articolo 1, che non è ancora un partito La delusione del leader per i numeri marginali è evidente. “Bisogna ...