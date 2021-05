La differenza tra opinioni e balle, sull'Europa, spiegata a Giorgia Meloni (Di venerdì 14 maggio 2021) Se il servizio della trasmissione “Anni 20” fosse stato una “parodia” come affermano i finti tenutari della libertà di pensiero, potremmo tutti farci una bella risata. Se fosse stato un commento serio critico degli eccessi regolamentari dell'Unione europea, sarebbe comprensibile l’evocazione del “diritto di critica” come ha fatto Giorgia Meloni, denunciando la censura e la volontà del Pd di eliminare il pluralismo. Ma no. Ciò che è andato in onda su Rai 2 era un servizio giornalistico, firmato da un giornalista, nel contesto di una trasmissione di informazione. Ed era pieno di falsità. Il grande equivoco che si sta venendo a creare sulla “cancel culture” è questo: c’è una differenza tra dissenso e fake news. Se citi fatti falsi e qualcuno dice: è falso, non ti sta cancellando. Sta togliendo la disinformazione dal ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 14 maggio 2021) Se il servizio della trasmissione “Anni 20” fosse stato una “parodia” come affermano i finti tenutari della libertà di pensiero, potremmo tutti farci una bella risata. Se fosse stato un commento serio critico degli eccessi regolamentari dell'Unione europea, sarebbe comprensibile l’evocazione del “diritto di critica” come ha fatto, denunciando la censura e la volontà del Pd di eliminare il pluralismo. Ma no. Ciò che è andato in onda su Rai 2 era un servizio giornalistico, firmato da un giornalista, nel contesto di una trasmissione di informazione. Ed era pieno di falsità. Il grande equivoco che si sta venendo a crearea “cancel culture” è questo: c’è unatra dissenso e fake news. Se citi fatti falsi e qualcuno dice: è falso, non ti sta cancellando. Sta togliendo la disinformazione dal ...

Advertising

vaticannews_it : #14maggio #PapaFrancesco Occorrono politiche familiari lungimiranti. Qui sta la differenza tra il gestire la cosa p… - MatteoRichetti : La differenza tra questa risposta e quella di @CarloCalenda riassume il senso del perché @Azione_it: al ballottaggi… - M5S_Europa : La differenza tra @GiuseppeConteIT e @matteorenzi è abissale. Mentre Conte era impegnato a lavorare per gli italian… - Sarti_Davide : Grazie a @Petreni_Luca e @fabius10scudi, ecco la differenza di andamento degli ospedalizzati #COVID19 tra i paesi p… - fakfak77 : RT @Libero_official: Non luogo a procedere per #Salvini, parla la #Bongiorno: le differenze tra il gup del caso #Gregoretti e quello di #Pa… -