Jon Cruddas ci dice perché la middle class londinese rischia di distruggere il Labour

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 14 maggio 2021) Di questi tempi va di moda dire che ilè diventato il partito della, che le ex roccaforti rosse non torneranno più e che, di questo passo, l’opposizione perderà la quinta elezione di fila. Tuttavia, c’è chi aveva intravisto questo pericolo in tempi non sospetti e oggi rivendica di avere avuto ragione fin dall’inizio. Jon, 59 anni e una vita passata nell’apparato laburista, è considerato “il filosofo del” e il custode della storia intellettuale del partito di cui è deputato dal 2001. Secondo lui i problemi attuali – che sono culminati nella sconfitta dela Hartlepool, una ex roccaforte rossa ed euroscettica che ha eletto per la prima volta un deputato Tory nelle elezioni suppletive della scorsa settimana – sono ...