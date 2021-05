Israele, se il rischio è l’Intifada. Parla Dentice (CeSI) (Di venerdì 14 maggio 2021) Carri armati, artiglieria e mortai, delle Forze armate israeliane si stanno unendo a droni, aerei ed elicotteri dell’operazione “Guardiani delle Mura” in attacchi massicci contro Gaza. È in corso un’ulteriore escalation. Tanto che nella notte il portavoce delle Israel Defense Forces (IDF) ha dovuto smentire l’inizio di un’invasione della Striscia; sebbene le forze israeliane abbiano ammassato truppe nella fascia vicino al confine. La Divisione Gaza e il Comando Sud stanno coordinando il dispiegamento della Brigata paracadutisti, della Brigata di fanteria “Golani” e della 7a Brigata corazzata sul fianco del territorio palestinese; mentre settemila riservisti sono stati pre-allertati. Secondo Giuseppe Dentice, capo del programma MENA del CeSI, un’operazione terrestre non è probabile, perché quando Israele invia certi messaggi poi passa ... Leggi su formiche (Di venerdì 14 maggio 2021) Carri armati, artiglieria e mortai, delle Forze armate israeliane si stanno unendo a droni, aerei ed elicotteri dell’operazione “Guardiani delle Mura” in attacchi massicci contro Gaza. È in corso un’ulteriore escalation. Tanto che nella notte il portavoce delle Israel Defense Forces (IDF) ha dovuto smentire l’inizio di un’invasione della Striscia; sebbene le forze israeliane abbiano ammassato truppe nella fascia vicino al confine. La Divisione Gaza e il Comando Sud stanno coordinando il dispiegamento della Brigata paracadutisti, della Brigata di fanteria “Golani” e della 7a Brigata corazzata sul fianco del territorio palestinese; mentre settemila riservisti sono stati pre-allertati. Secondo Giuseppe, capo del programma MENA del, un’operazione terrestre non è probabile, perché quandoinvia certi messaggi poi passa ...

