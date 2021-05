Il Sostegni bis slitta alla prossima settimana: i nodi ancora da sciogliere (Di venerdì 14 maggio 2021) Importanti aggiornamenti nelle ultime ore, in tema di Sostegni bis. Infatti, il Presidente del Consiglio Mario Draghi è intervenuto nell’ambito del cosiddetto question time alla Camera – lo spazio in cui gli esponenti del Governo danno risposte immediate alle interrogazioni dei parlamentari – ed è emerso che il secondo maxi provvedimento economico di questo Esecutivo non sarà approvato definitivamente, prima della prossima settimana. Se in questi giorni pareva possibile trovare la ‘quadra’ e varare il provvedimento entro domenica prossima, così nei fatti non è stato. Servono ulteriori giorni per sistemare alcune questioni in sospeso all’interno della maggioranza di Governo. Vediamo allora di ricapitolare la situazione e di chiarire quali sono i nodi ... Leggi su termometropolitico (Di venerdì 14 maggio 2021) Importanti aggiornamenti nelle ultime ore, in tema dibis. Infatti, il Presidente del Consiglio Mario Draghi è intervenuto nell’ambito del cosiddetto question timeCamera – lo spazio in cui gli esponenti del Governo danno risposte immediate alle interrogazioni dei parlamentari – ed è emerso che il secondo maxi provvedimento economico di questo Esecutivo non sarà approvato definitivamente, prima della. Se in questi giorni pareva possibile trovare la ‘quadra’ e varare il provvedimento entro domenica, così nei fatti non è stato. Servono ulteriori giorni per sistemare alcune questioni in sospeso all’interno della maggioranza di Governo. Vediamo allora di ricapitolare la situazione e di chiarire quali sono i...

