Gregoretti, Matteo Salvini: «Rifarei tutto, sinistra usa la magistratura per vincere le elezioni» (Di venerdì 14 maggio 2021) Matteo Salvini è stato prosciolto dal giudice di Catania Nunzio Sarpietro «perché il fatto non sussiste». Il leader della Lega, che era imputato con... Leggi su ilmattino (Di venerdì 14 maggio 2021)è stato prosciolto dal giudice di Catania Nunzio Sarpietro «perché il fatto non sussiste». Il leader della Lega, che era imputato con...

Advertising

LegaSalvini : Maria Giovanna #Maglie: “Archiviato perché il fatto non sussiste. Segnatevi bene questa parola. Archiviato, fuori u… - AnnalisaChirico : L’assoluzione di Matteo Salvini è una buona notizia per il diritto e la democrazia. Si può condividere o meno la li… - LegaSalvini : #GREGORETTI, #SAMONÀ: “RIASSEGNARE A #SALVINI DELEGA MINISTRO PER FRONTEGGIARE LA NUOVA EMERGENZA SBARCHI' 'Il de… - Luky_Alfio3945 : RT @AnnalisaChirico: L’assoluzione di Matteo Salvini è una buona notizia per il diritto e la democrazia. Si può condividere o meno la linea… - LiberoTes : RT @LegaSalvini: #Gregoretti, Nello Musumeci: Sono felice per Matteo #Salvini, per l’uomo e per il padre, prima ancora che per il leader po… -