Giulia D'Urso in lacrime: "Festa Inter? Minacciata di morte, ora denuncio"

L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne smentisce in lacrime di aver fatto la soffiata ai carabinieri che hanno multato i giocatori dell'Inter: "Adesso partono le denunce"

Pubblicato su 14 Maggio 2021

Il caso che intreccia sport, gossip, personaggi sportivi e dello spettacolo sta facendo assai discutere: protagonisti alcuni calciatori dell'Inter e, suo malgrado, l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne Giulia D'Urso, 26 anni, accusata di aver fatto la 'spia' e di aver messo al corrente i carabinieri della Festa, non rispettosa delle norme anti Covid, data da Romelo Lukaku, centravanti nerazzurro in un lussuoso hotel di Milano. Giulia però non ci sta e smentisce di essere stata lei a far partire la chiamata alle forze dell'ordine, promettendo denunce ...

