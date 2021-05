Gattuso-Fiorentina matrimonio possibile | ma a una condizione | i dettagli

(Di venerdì 14 maggio 2021) L’attuale tecnico del Napoli Rinosarebbe orientato ad accettare la corte della, ma solo a determinate condizioni L’attuale allenatore del Napoli Rinosarebbe disposto ad accettare la corte della, ma solo a determinate condizioni. C’è stato il primo contatto diretto tra lui e Rocco Commisso, come riporta la Gazzetta dello Sport, ma tutto è stato rimandato al termine della stagione. Durante la telefonata tra le due parti, pur rimandando tutto a fine stagione, avrebbe chiesto ampie garanzie sulla rosa che vorrebbe competitiva per l’Europa e soprattutto la conferma di Dusan Vlahovic, che in questa stagione ha raggiunto 21 reti in campionato e da luivorrebbe ripartire il prossimo anno. Per il tecnico calabrese ci sono offerte anche ...

Ma prima c'è la fatal Firenze, passaggio fondamentale per chiudere il ciclo. Il ritiro di luglio a Dimaro - Folgarida offrirà ai tifosi una squadra rivoluzionata perché è evidente che De ..."In questo momento si può può dire cheè vicinissimo alla. Io lo darei per fatto. Uno dei punti di rottura tra tecnico e società fu proprio la scelta didi attaccare il ...Il feeling tra i due sembra essere scattato, se ne riparlerà a fine stagione. Per il tecnico non è un problema di soldi ...Continuano ad arrivare conferme a proposito di un possibile arrivo di Rino Gattuso sulla panchina della Fiorentina per la prossima stagione. Il giornalista Francesco Marolda ha descritto all’emittente ...