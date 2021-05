Fratelli di Crozza | stasera su NOVE la decima puntata live del 2021

(Di venerdì 14 maggio 2021)alle 21:25 suldecimo appuntamento con la stagionedidi, il one man show di Maurizioche torna per commentare i principali fatti d'attualità.disi prepara a tornare,sualle 21:25, con ladella stagione. E lo fa dopo gli ottimi ascolti della scorsa settimana, che confermano lo show tra i programmi più visti del venerdì sera. Maurizioarriva dunque, come ogni venerdì in prima serata, a commentare i fatti di stretta attualità politica e sociale raccontati con i suoi immancabili e pungenti monologhi attraverso i suoi personaggi. Dalle anticipazioni sulle ...

...30 - Delitti a circuito chiuso 6 Stagione Ep.4 19:30 - Little Big Italy 1 Stagione Ep.2 20:25 - Deal With It - Stai al gioco - 1V 4 Stagione Ep.30 21:25 -di(live) 9 Stagione Ep.10 ...'Per togliere l'erre moscia ho provato persino a comprare un vibratore' , parte così l'aneddoto raccontato dalla cantante nel programma di Gomez, in onda subito dopo il live didi. '...La programmazione televisiva di venerdì 14 maggio 2021 è molto ampia. Programmi d’informazione e intrattenimento, show e film. Da una nuova puntata di Top Dieci con Carlo Conti ad un altro appuntament ...Stasera in TV venerdì 14 maggio: Top dieci su Rai 1, Quarto Grado su Rete 4. Canale 5, appuntamento con l’Isola dei Famosi ...