Fontana a sorpresa: “Spalletti accetterebbe il progetto Napoli, Allegri non credo accetti una panchina che non parta per vincere il titolo” (Di venerdì 14 maggio 2021) “Domenica sarà una giornata di campionato déjà vu, i ricordi non sono positivi ma è tutta un’altra storia, tutt’altro campionato – queste le parole di Gaetano Fontana, ex calciatore, fra le tante, di Fiorentina e Napoli, ai microfoni de “Il Sogno Nel Cuore”, trasmissione in onda su 1 Station Radio -. Post Sarri, la rosa del Napoli è cresciuta, maturata. Negli anni hanno sempre lottato per obiettivi importanti, maturando una consapevolezza nuova che ti dà la forza di affrontare le partite con la giusta carica emotiva. In determinati momenti saper gestire le emozioni è importante, e gli azzurri, oggi, hanno l’esperienza per affrontare al meglio queste ultime due gare. Occhio, però, alla spensieratezza della Fiorentina: i viola non hanno più nulla da chiedere al campionato, e la squadra di Gattuso dovrà prestare attenzione a questo ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 14 maggio 2021) “Domenica sarà una giornata di campionato déjà vu, i ricordi non sono positivi ma è tutta un’altra storia, tutt’altro campionato – queste le parole di Gaetano, ex calciatore, fra le tante, di Fiorentina e, ai microfoni de “Il Sogno Nel Cuore”, trasmissione in onda su 1 Station Radio -. Post Sarri, la rosa delè cresciuta, maturata. Negli anni hanno sempre lottato per obiettivi importanti, maturando una consapevolezza nuova che ti dà la forza di affrontare le partite con la giusta carica emotiva. In determinati momenti saper gestire le emozioni è importante, e gli azzurri, oggi, hanno l’esperienza per affrontare al meglio queste ultime due gare. Occhio, però, alla spensieratezza della Fiorentina: i viola non hanno più nulla da chiedere al campionato, e la squadra di Gattuso dovrà prestare attenzione a questo ...

Advertising

DaveGordonArt : RT @lucablanco73: ho notato che in diversi miei siti rituali è presente il simbolo della 'ruota', con gran sorpresa l'ho trovata anche nel… - Pureclearwater2 : RT @lucablanco73: ho notato che in diversi miei siti rituali è presente il simbolo della 'ruota', con gran sorpresa l'ho trovata anche nel… - LeonardoMacchi7 : RT @lucablanco73: ho notato che in diversi miei siti rituali è presente il simbolo della 'ruota', con gran sorpresa l'ho trovata anche nel… - lucablanco73 : ho notato che in diversi miei siti rituali è presente il simbolo della 'ruota', con gran sorpresa l'ho trovata anch… -