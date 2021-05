Firenze, prof all’alunna in Dad per infortunio: “Fatti portare a scuola o ti spezzo l’altra gamba”. Denunciata (Di venerdì 14 maggio 2021) “Vedi di farti accompagnare a scuola, sennò ti spezzo pure l’altra gamba”. La frase è stata pronunciata lo scorso 5 marzo da un’insegnante a un’alunna in Dad durante una lezione online. La ragazza ha difficoltà nell’apprendimento, ed era assente per un infortunio alla gamba accaduto a fine gennaio. L’insegnante ha poi aggiunto: “Smetti di stare a casa a coccolarti la gamba, vieni a scuola che ti vogliamo vedere in presenza. Sono sicura che venerdì prossimo la tua gamba starà bene”. Ascoltate le parole della professoressa, l’alunna si è messa a piangere e ha chiamato i genitori, entrambi insegnanti. Il padre della studentessa ha scritto il giorno seguente alla dirigente scolastica del liceo ed ha presentato un esposto ... Leggi su tpi (Di venerdì 14 maggio 2021) “Vedi di farti accompagnare a, sennò tipure”. La frase è stata pronunciata lo scorso 5 marzo da un’insegnante a un’alunna in Dad durante una lezione online. La ragazza ha difficoltà nell’apprendimento, ed era assente per unallaaccaduto a fine gennaio. L’insegnante ha poi aggiunto: “Smetti di stare a casa a coccolarti la, vieni ache ti vogliamo vedere in presenza. Sono sicura che venerdì prossimo la tuastarà bene”. Ascoltate le parole dellaessoressa, l’alunna si è messa a piangere e ha chiamato i genitori, entrambi insegnanti. Il padre della studentessa ha scritto il giorno seguente alla dirigente scolastica del liceo ed ha presentato un esposto ...

Advertising

rep_firenze : 'Torna o ti spezzo l'altra gamba': istruttoria del provveditorato sulle minacce della prof alla ragazza in Dad [di… - rep_firenze : 'Torna o ti spezzo l'altra gamba': istruttoria del provveditorato sulle minacce della prof alla ragazza in Dad [di… - monika_mazurek : RT @rep_firenze: 'Torna a scuola o ti spezzo anche l'altra gamba': prof minaccia alunna di 14 anni in dad [aggiornamento delle 14:24] https… - Nicola_Firenze : RT @MMmarco0: 'Con i nuovi parametri voluti dalle regioni rinunciamo totalmente al tracciamento quando invece bisognerebbe fare l'esatto co… - GiovannaSandr16 : RT @rej_panta: Torna a scuola o ti spezzo anche l'altra gamba': prof minaccia alunna di 14 anni in dad -