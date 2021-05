Fiorentina, furia Commisso: “Voglio vendere il club, ma solo a un fiorentino. Iachini e quell’errore…” (Di venerdì 14 maggio 2021) "Da mesi non parlo ma è arrivato il momento di tornare in America e Voglio cominciare ringraziando Iachini per il lavoro".Parola di Rocco Commisso. Dopo aver conquistato la salvezza, il patron della Fiorentina è intervenuto in conferenza stampa. Diversi i temi trattati dal numero uno del club viola, che ha attaccato duramente la stampa: dal possibile addio di Dusan Vlahovic, al futuro della Fiorentina. Ma non solo..."Iachini un anno fa è venuto dopo le prime 17 partite e ci ha salvato, portandoci al decimo posto dopo il sedicesimo dell'anno prima. Non sappiamo quest'anno dove finiremo, ma siamo già salvi e ognuno di noi dovrebbe ringraziare Beppe per il suo lavoro. Quando sono venuto qui dall'America avevamo una squadra terrorizzata, prima per l'addio ... Leggi su mediagol (Di venerdì 14 maggio 2021) "Da mesi non parlo ma è arrivato il momento di tornare in America ecominciare ringraziandoper il lavoro".Parola di Rocco. Dopo aver conquistato la salvezza, il patron dellaè intervenuto in conferenza stampa. Diversi i temi trattati dal numero uno delviola, che ha attaccato duramente la stampa: dal possibile addio di Dusan Vlahovic, al futuro della. Ma non..."un anno fa è venuto dopo le prime 17 partite e ci ha salvato, portandoci al decimo posto dopo il sedicesimo dell'anno prima. Non sappiamo quest'anno dove finiremo, ma siamo già salvi e ognuno di noi dovrebbe ringraziare Beppe per il suo lavoro. Quando sono venuto qui dall'America avevamo una squadra terrorizzata, prima per l'addio ...

