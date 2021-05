Fabrizio Moro, torna a esibirsi con ”Canzoni nella Stanza – percorso unplugged 2021” (Di venerdì 14 maggio 2021) Fabrizio Moro tornerà a esibirsi live a partire da luglio con ”Canzoni nella Stanza – percorso unplugged 2021”. Di seguito, ecco le prime date confermate e organizzate da da Friends & Partners. Fabrizio Moro, ”Canzoni nella Stanza – percorso unplugged 2021”, le nuove date Fabrizio Moro , ”Canzoni nella Stanza – percorso unplugged 2021” – Photo Credits:Ufficio Stampa: Parole & Dintornitornano le esibizioni live di Fabrizio ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 14 maggio 2021)tornerà alive a partire da luglio con ””. Di seguito, ecco le prime date confermate e organizzate da da Friends & Partners., ””, le nuove date, ”” – Photo Credits:Ufficio Stampa: Parole & Dintornino le esibizioni live di...

Advertising

SkyTG24 : Fabrizio Moro in concerto: annunciate le date del tour in estate 2021 - DietrolaNotizia : Fabrizio Moro torna live con 'Canzoni nella stanza - percorso unplugged 2021' - AuditoriumPdM : Save the date! Il 2 luglio passa per la nostra Cavea @FabrizioMoroOff! ?? Acquista il tuo biglietto ??… - Liliwhities : Io che passerò la giornata a sospirare davanti ai biglietti del concerto di Fabrizio Moro - laurettamonti : RT @RADIOBRUNO1: Fabrizio Moro annuncia le date live di “Canzoni nella stanza – percorso unplugged 2021”. Tutte le informazioni su date e p… -