«Due», sempre vicine nello spazio e nel tempo (Di sabato 15 maggio 2021) Come un’eco profonda, emotivamente dolorosa, ma anche trascinante e liberatoria. Il fuoricampo della storia di Nina e Madeleine – cui Filippo Meneghetti ha lavorato per otto anni – è il passato. E non solo il loro: quello delle tante coppie omosessuali nei secoli costrette ad amarsi in segreto per decenni. In questo caso, Madeleine era sposata e temeva di dirsi al marito e ai figli, nonché alla piccola città nel sud della Francia, il cui clima occlusivo aleggia in Due, … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 15 maggio 2021) Come un’eco profonda, emotivamente dolorosa, ma anche trascinante e liberatoria. Il fuoricampo della storia di Nina e Madeleine – cui Filippo Meneghetti ha lavorato per otto anni – è il passato. E non solo il loro: quello delle tante coppie omosessuali nei secoli costrette ad amarsi in segreto per decenni. In questo caso, Madeleine era sposata e temeva di dirsi al marito e ai figli, nonché alla piccola città nel sud della Francia, il cui clima occlusivo aleggia in Due, … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

rubio_chef : Non vi sembra strano che in 73 anni di misera e dannosa vita, lo stato illegale teocratico di occupazione e aparthe… - POW3R_GC : Qui potete vedere che pagliacci sono questi di Raven, sempre pronti e disponibili per gli streamer cod partner e ov… - marciocapatonda : Dietro ad ogni uomo importante c’è sempre una grande donna. Si chiama Carmela ed è alta un metro e 98. Due spalle p… - nonsonpago1 : RT @RosyilCapo: Nudo e crudo come sempre. Due tratti e tre frasi ben assestate. ? - IlNasara : @GiancarloMoroni @assurdistan Certo, da una invasione nascono rancori e quelle due culture non basate certo sul per… -