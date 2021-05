Direzione Pd | Letta incalza Draghi | «Dia una nuova missione alla maggioranza di governo»

(Di venerdì 14 maggio 2021) Invoca una «» per ladiil segretario del Pd Enrico, che intervenendonazionale dem ha chiamato in causa direttamente il premier Mario. «Se falliremo sulla spesa fallirà l’Italia e l’idea di Next generation Ue», ha premesso infatti il segretario, ponendo l’accento sulla necessità di investire bene le risorse che l’Unione europea ha messo a disposizione del nostro Paese, anche con l’obiettivo di rendere «permanente» questo meccanismo di finanziamento. Ma, ha aggiuntopoco dopo, «chiediamodi dare una, che non può limitarsi a stare insieme per ...

Advertising

Linkiesta : Primi timidi segnali di risveglio nel #Pd dopo l’ennesima fregatura grillina Oggi la direzione discuterà la strate… - fisco24_info : Governo: Letta, Draghi dia nuova missione a maggioranza: Serve chiara direzione marcia su velocità spese Pnrr - 46Ivano : RT @florastr: La debolezza di #Letta allora PdC era evidente,tanto che anche da D’Alema a Bersani, a Speranza decisero di mandare al Gov M.… - Lapomacho : Legittima difesa? Prima partecipi (con gentaglia) all'appoggio ad Israele e poi... ? Pavido. Direzione Pd, Letta:… - ddgiusto : RT @florastr: La debolezza di #Letta allora PdC era evidente,tanto che anche da D’Alema a Bersani, a Speranza decisero di mandare al Gov M.… -

Ultime Notizie dalla rete : Direzione Letta

la Repubblica

10.50: ora nuova missione a maggioranza "Se falliremo sulla spesa fallirà l'Italia e l'idea di Next Generation Ue". Lo ha detto il segretario del Pd,, allanazionale del partito. "Chiediamo a Draghi di dare una nuova missione alla maggioranza, che non può limitarsi a stare insieme per inviare il Pnrr a Bruxelles e per i vaccini, ma ...Lo ha detto Enricoalladel Pd. "Le primarie a Roma, Bologna, Torino saranno una modalità con cui si parlerà delle città e del centrosinistra, rispettandosi tutti - ha spiegato il ...Operazioni terra e aria: continua, e si alza il livello del conflitto in Palestina. Per tutta la notte, circa 160 aerei dell'Esercito di Israele, che ha richiamato 9mila riservisti, ...Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, alla direzione nazionale del partito. "Chiediamo a Draghi di dare una nuova missione alla maggioranza, che non può limitarsi a stare insieme per inviare ...