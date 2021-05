DIRETTA Giro d’Italia, Notaresco-Termoli LIVE: Pellaud, Marengo e Christian in fuga (Di venerdì 14 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Giro d’Italia 13.09 La tappa di oggi misura 181 chilometri. 13.06 E’ già partita la fuga. Ne fanno parte Simon Pellaud (Androni), Umberto Marengo (Bardiani) e Mark Christian (EOLO-KOMETA). 13.03 E’ avvenuta la partenza effettiva. 12.59 Tra gli italiani, ovviamente, quelli con più chance di vincere oggi sono Giacomo Nizzolo ed Elia Viviani. 12.56 Oggi splende un bel sole sulla gara. 12.53 La partenza effettiva avverrà alle 13.00. 12.50 Ci siamo, i corridori stanno per partire. 12.45 Attila Valter è anche maglia bianca. 12.42 Giacomo Nizzolo, invece, veste anche oggi la maglia ciclamino. 12.39 Il vincitore di ieri, Gino Mader, è la nuova maglia blu. 12.36 I grandi favoriti odierni sono ... Leggi su oasport (Di venerdì 14 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DEL13.09 La tappa di oggi misura 181 chilometri. 13.06 E’ già partita la. Ne fanno parte Simon(Androni), Umberto(Bardiani) e Mark(EOLO-KOMETA). 13.03 E’ avvenuta la partenza effettiva. 12.59 Tra gli italiani, ovviamente, quelli con più chance di vincere oggi sono Giacomo Nizzolo ed Elia Viviani. 12.56 Oggi splende un bel sole sulla gara. 12.53 La partenza effettiva avverrà alle 13.00. 12.50 Ci siamo, i corridori stanno per partire. 12.45 Attila Valter è anche maglia bianca. 12.42 Giacomo Nizzolo, invece, veste anche oggi la maglia ciclamino. 12.39 Il vincitore di ieri, Gino Mader, è la nuova maglia blu. 12.36 I grandi favoriti odierni sono ...

