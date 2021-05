Dalla Regione Lombardia un progetto per lo sviluppo delle aree rurali (Di venerdì 14 maggio 2021) “La recente decisione della Regione Lombardia di dare corso ad una specifica strategia di rilancio economico e di sostegno al sistema rurale e ambientale delle zone montane rappresenta un segnale di sicuro interesse in vista della ripartenza post-Covid”: così si è espresso il presidente di Confai Bergamo e Confai Lombardia, Leonardo Bolis, commentando la presa di posizione della giunta regionale lombarda per la realizzazione di un partenariato pubblico-privato a favore dell’agricoltura delle aree collinari e montuose. La via scelta è formalmente quella dell’AREST, una sigla che indica lo strumento dell’accordo di rilancio economico e sociale e che prevede la partecipazione di Regione, enti locali, fondazioni, associazioni e reti di imprese nell’ambito di progetti di ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 14 maggio 2021) “La recente decisione delladi dare corso ad una specifica strategia di rilancio economico e di sostegno al sistema rurale e ambientalezone montane rappresenta un segnale di sicuro interesse in vista della ripartenza post-Covid”: così si è espresso il presidente di Confai Bergamo e Confai, Leonardo Bolis, commentando la presa di posizione della giunta regionale lombarda per la realizzazione di un partenariato pubblico-privato a favore dell’agricolturacollinari e montuose. La via scelta è formalmente quella dell’AREST, una sigla che indica lo strumento dell’accordo di rilancio economico e sociale e che prevede la partecipazione di, enti locali, fondazioni, associazioni e reti di imprese nell’ambito di progetti di ...

