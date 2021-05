Covid | Speranza | “Dal 16 maggio stop quarantena dai Paesi UE e area Shengen”

(Di venerdì 14 maggio 2021) (Teleborsa) – Da domenica 16è abolita laper i viaggiatori che provengono da 33. Il ministro della Salute, Roberto, ha firmato un’ordinanza che prevede l’ingresso in Italia daidell’Unione Europea e dell’(che comprende anche Islanda, Norvegia, Svizzera e Liechtenstein), oltre che da Gran Bretagna e Israele, con tampone negativo, superando il vigente sistema di mini. Nella stessa ordinanza sono, invece, prorogate le misure restrittive relative al Brasile. Accanto a tali misure, con un’altra ordinanza, – in vigore sempre dal prossimo 16ha rafforzato i volitested. La sperimentazione di tali voli, partita per la ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Covid, tornano le visite nelle Rsa. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, firma l'ordinanza che consentirà l… - FratellidItalia : ?? Vittoria di #FratellidItalia ?? Link: - scuccimatte : RT @marcomarsilio: Ho ricevuto dal ministro Speranza rassicurazioni sul fatto che lunedì il Governo accoglierà le richieste di revisioni e… - mynameissteffy : RT @marcomarsilio: Ho ricevuto dal ministro Speranza rassicurazioni sul fatto che lunedì il Governo accoglierà le richieste di revisioni e… - marcomarsilio : Ho ricevuto dal ministro Speranza rassicurazioni sul fatto che lunedì il Governo accoglierà le richieste di revisio… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Speranza

Il Sole 24 ORE

Accanto a tali misure, con un'altra ordinanza, " in vigore sempre dal prossimo 16 maggio "ha rafforzato i volitested . La sperimentazione di tali voli, partita per la prima volta all'...Il ministro della Salute, Roberto, ha firmato un'ordinanza che prevede l'ingresso dai Paesi dell'Unione Europea e dell'area ... Con altra ordinanza si rafforzano i volitested, ...Dal contratto di rioccupazione agli scivoli per la pensione anticipata, dalla solidarietà al reddito di emergenza, le norme che potrebbero entrare nel decreto sostegni-bis ...Amatori Basket Messina all'esordio casalingo nel torneo Under 20 dopo la vittoria in trasferta sul campo degli Svincolati Milazzo. Gli atleti di coach Maggio (che in larga parte partecipano anche al c ...