Covid, in calo i decessi e i ricoveri in terapia intensiva. I DATI (Di venerdì 14 maggio 2021) Sono 182 i morti per Covid-19 registrati in 24 ore. Il giorno prima i decessi erano stati 201. Calano anche i pazienti ricoverati in rianimazione: oggi sono 1.860 (-33 rispetto al giorno precedente). I nuovi contagi registrati nel bollettino del ministero della Salute sono 7.567. Il giorno prima erano stati 8.085 Leggi su tg24.sky (Di venerdì 14 maggio 2021) Sono 182 i morti per-19 registrati in 24 ore. Il giorno prima ierano stati 201. Calano anche i pazienti ricoverati in rianimazione: oggi sono 1.860 (-33 rispetto al giorno precedente). I nuovi contagi registrati nel bollettino del ministero della Salute sono 7.567. Il giorno prima erano stati 8.085

