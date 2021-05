Cosa rimarrà di questo dibattito sul "politicamente corretto" tra mille anni? (Di venerdì 14 maggio 2021) Buonasera, arrivo dal lontano 3021 e approfitto dell’ormai acquisita capacità di viaggiare nel tempo in economy class per tornare indietro a chiedervi una Cosa che non ho capito bene. Si tratta del politicamente corretto, o cancel culture, o wokeness: la fonte che abbiamo a disposizione – per lo più vostri messaggi votivi rivolti a divinità arcaiche chiamate Facebook o Twitter – sono purtroppo piuttosto confuse. La Cosa che voglio chiedervi è questa. Noi uomini del trentunesimo secolo abbiamo valori diversamente diversi dai vostri, che ci schifano più che farci ridere, quindi non sappiamo come comportarci con voi. O decidiamo che i nostri valori costituiscono l’apice insuperabile del progresso umano, e allora dobbiamo eliminare tutte le testimonianze e i cascami della vostra cultura, che non può minimamente competere ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 14 maggio 2021) Buonasera, arrivo dal lontano 3021 e approfitto dell’ormai acquisita capacità di viaggiare nel tempo in economy class per tornare indietro a chiedervi unache non ho capito bene. Si tratta del, o cancel culture, o wokeness: la fonte che abbiamo a disposizione – per lo più vostri messaggi votivi rivolti a divinità arcaiche chiamate Facebook o Twitter – sono purtroppo piuttosto confuse. Lache voglio chiedervi è questa. Noi uomini del trentunesimo secolo abbiamo valori diversamente diversi dai vostri, che ci schifano più che farci ridere, quindi non sappiamo come comportarci con voi. O decidiamo che i nostri valori costituiscono l’apice insuperabile del progresso umano, e allora dobbiamo eliminare tutte le testimonianze e i cascami della vostra cultura, che non può minimamente competere ...

Advertising

ilfoglio_it : Un osservatore del trentunesimo sarebbe molto disorientato dalle idee confuse di cui stiamo discutendo oggi. Forse… - strawberry_friu : Mio padre temporaneamente è fuori per lavoro e ci rimarrà per un bel po' di tempo. Il nostro vicino di casa ha ferm… - Chri_toddy : Tanto quanto l'europa league, ma la cosa più preoccupante è che non si vede un'idea seria per il futuro. La Roma ha… - webbeloz : Riassumo? La striscia d'asfalto rimarrà lì fino al prossimo sindaco che forse ma dubito troveranno il modo veloceme… - mariguarriello : Questo profilo rimarrà inattivo dopo la fine di Amici perché non saprò cosa twittare -

Ultime Notizie dalla rete : Cosa rimarrà Cosa rimarrà di questo dibattito sul "politicamente corretto" tra mille anni? La cosa che voglio chiedervi è questa. Noi uomini del trentunesimo secolo abbiamo valori diversamente diversi dai vostri, che ci schifano più che farci ridere, quindi non sappiamo come comportarci ...

Berlusconi peggiora: la battaglia più dura della sua vita, cos'ha e come sta Ma di cosa soffre precisamente l'ex Presidente del Consiglio? Il Sole 24 Ore parla di una infezione ... Fonti vicine a Silvio riferiscono che il leader di Forza Italia rimarrà ricoverato ancora alcuni ...

Il presidente Neri: "Questa salvezza rimarrà nella storia" il Resto del Carlino Lache voglio chiedervi è questa. Noi uomini del trentunesimo secolo abbiamo valori diversamente diversi dai vostri, che ci schifano più che farci ridere, quindi non sappiamo come comportarci ...Ma disoffre precisamente l'ex Presidente del Consiglio? Il Sole 24 Ore parla di una infezione ... Fonti vicine a Silvio riferiscono che il leader di Forza Italiaricoverato ancora alcuni ...