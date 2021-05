“Chi esce stasera” Isola dei Famosi | 4 naufraghi in nomination e la voce sull’eliminato è già sulla bocca di tutti

(Di venerdì 14 maggio 2021) Sempre più malumori all’dei, sarà che i giorni di convivenza e sopportazione si accavallano uno sull’altro, ma nell’ultima settimana Andrea Cerioli ha avuto uno screzio con Fariba Tehrani. Ma non solo, perché nel frattempo Valentina Persia ha preso davvero molto male laincassata da Isolde Kostner e promettendo di presentarle un conto assai salato. Poi è accaduto che proprio la Persia venisse attaccata dall’Italia dall’ex naufrago Brando Giorgi, il quale ha usato parole abbastanza dure nei confronti die della donna: “In generale ad alcuni li manderei a casa con il calcio nel sedere. Con la crisi che c’è si lamentano pure per la fame, quando c’è gente che pagherebbe qualunque cosa per stare là. Valentina? La conoscevo e la amavo più fuori”. Ma chi sarà il prossimo eliminato?! Brando ...

Advertising

neoedizioni : Esce oggi ACARI, l'esordio narrativo di Giampaolo Rugo. Un singolare 'romanzo di racconti' che racchiude tutta l'I… - Bianca34874951 : RT @SantucciFulvio: Al 64' di Cagliari-Parma, sul risultato di 1-3 e col penultimo posto parziale, Semplici effettua un cambio . L'uomo che… - micia274 : @VBombacci @simabastaroghi @balzanick_94 @antoniosavona @fanpage Pensi che un politico sia TUTTOLOGO?Chi prende dec… - g_zerbato : RT @capitanoachab6: Tradotto uno spara in testa a una persona ma nei tre decimi di secondo che la pallottola esce dalla canna perfora la te… - Italpress : Migranti, Salvini: “Lamorgese non controlla chi entra e chi esce” -

Ultime Notizie dalla rete : Chi esce

Il Cittadino on line

... migranti, Copasir e il libro scritto "perché almeno si potesse criticaresono davvero". Questi ...di una nazione democratica non abbia tra le sue facoltà quella di decidere quando la gentedi ...Questa settimana, Tommaso Zorzi è finito sulle pagine del settimanale '' per delle foto che lo ... Non sono io a chiamare i paparazzi, quindi tutto quello cheè per un volere loro, non ...L'Italpress è un'agenzia di stampa italiana a carattere nazionale. Direttore responsabile Gaspare Borsellino. Direttore editoriale Italo Cucci.Esce oggi “Fuori da un Oblò” il primo EP di Jeson.Dopo la copertina su Anima R&B della settimana scorsa, l'uscita dell'artista romano ora è presente su New Music Friday di Spotify, New Music Da ...