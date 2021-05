Censura, alla Feltrinelli non c’è spazio per il libro di Mantovano sul ddl Zan: la denuncia dell’editore (Di venerdì 14 maggio 2021) Uscito da due mesi, richiesto dai clienti e, ciononostante, non reperibile nelle librerie Feltrinelli. È la sorte subita dal libro Legge omofobia perché non va. La proposta Zan esaminata articolo per articolo, a cura di Alfredo Mantovano, secondo quanto denunciato dalla casa editrice Cantagalli. Che, parlando di «grave disservizio», ha rimarcato come il caso del libro contro il ddl Zan sembri «assumere i connotati di una vera e propria Censura o “ostruzionismo commerciale”». La denuncia della casa editrice Cantagalli «Siamo purtroppo costretti a comunicare un grave disservizio a danno del volume stampato per i nostri tipi», si legge in una nota della Cantagalli. «Con amarezza, infatti – vi si legge – anche per un dovere di tutela dell’opera in ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 14 maggio 2021) Uscito da due mesi, richiesto dai clienti e, ciononostante, non reperibile nelle librerie. È la sorte subita dalLegge omofobia perché non va. La proposta Zan esaminata articolo per articolo, a cura di Alfredo, secondo quantoto dcasa editrice Cantagalli. Che, parlando di «grave disservizio», ha rimarcato come il caso delcontro il ddl Zan sembri «assumere i connotati di una vera e propriao “ostruzionismo commerciale”». Ladella casa editrice Cantagalli «Siamo purtroppo costretti a comunicare un grave disservizio a danno del volume stampato per i nostri tipi», si legge in una nota della Cantagalli. «Con amarezza, infatti – vi si legge – anche per un dovere di tutela dell’opera in ...

