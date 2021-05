Biden | Via le mascherine e il distanziamento anche al chiuso per i vaccinati

(Di venerdì 14 maggio 2021) “Via lee la distanza di sicurezza per le persone completamente vaccinate" è il nuovo codice dei Centri per il Controllo e la Prevenzione delle malattie in America (CDA). E questo nuovo comportamento riguarderà sia le attività all’esterno che quelle all’interno, nonostante al momento, soprattutto nei trasporti pubblici, debbano essere ancora seguite le più stringenti regole del passato Segui su affaritaliani.it

Advertising

eziomauro : Razzi su Tel Aviv, un morto. Colpito un campo profughi a Gaza. Arrivato l'inviato di Biden - Marilenapas : RT @eziomauro: Razzi su Tel Aviv, un morto. Colpito un campo profughi a Gaza. Arrivato l'inviato di Biden - SimonZasi49 : Biden e Soros vuotano il sacco. Il Covid, la Cina, la guerra con gli USA... - elespaterlini1 : RT @eziomauro: Razzi su Tel Aviv, un morto. Colpito un campo profughi a Gaza. Arrivato l'inviato di Biden - VizTheWiz2 : RT @GirolamoMaggio: Reclutare omosessuali e promuovere gli omosessuali è il tema comune nella recente pubblicazione della propaganda di rec… -

Ultime Notizie dalla rete : Biden Via

Rai News

...in Egitto chiede un cessate il fuoco a Tel Aviv è l'inviato del presidente americano Joe...gli esami di terza media e per la maturità coronavirus da lunedì l'Italia tutta gialla oggi alla ...... dove, dopo il dietrofront dell'esercito israeliano seguito all'annuncio di una operazione... A Tel Aviv è giunto Hady Amr, l'inviato del presidente Usa John,a cui Abu Mazen ha chiesto di "...Negli Usa chi ha ricevuto il vaccino non sarà più tenuto a indossare la mascherina. Biden: "fatevi vaccinare o indossate la mascherina finché non lo siete" ...La pandemia di Covid-19 “ha già fatto oltre 3,3 milioni di morti e questo secondo anno di emergenza si avvia ad avere più decessi rispetto al primo. Dobbiamo salvare le vite e i mezzi di sussistenza d ...