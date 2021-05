Biden esorta 12 - 15enni a vaccinarsi | Pfizer sicuro ed efficace

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Biden esorta

Il Sole 24 ORE

Il presidente americano Joeha incoraggiato i ragazzi tra i 12 e i 15 anni a farsi vaccinare contro il Covid - 19 dopo che l'Agenzia americana del farmaco (Fda) ha esteso l'autorizzazione del vaccino Pfizer/BionTech a ...Il commissario per il CommercioWashington a fornire più dettagli, ma ricorda che il problema è aumentare produzione e distribuzione di fiale nei Paesi in via di ...Il commissario per il Commercio esorta Washington a fornire più dettagli, ma ricorda che il problema è aumentare produzione e distribuzione di fiale nei Paesi in via di sviluppo ...Come tutti sanno, l’Africa soffre di una tremenda e crescente mancanza di cibo, sanità e infrastrutture, e rappresenta solo il 4% delle emissioni totali di gas serra in tutto il mondo. Eppure, l’élite ...