Acque sversate nella fognatura pubblica | il Tar riabilita l’Acse

(Di venerdì 14 maggio 2021) Il Tar di Salerno dà ragione ale annulla la determina dell’Ente Idrico Campano (Eic) con la quale era stata vietata l’autorizzazione alla partecipata di Scafati per lo sversamento delledi dilavamento del piazzale per la sosta degli autocompattatori nelle fogne. “Il ricorso è fondato- scrivono i giudici del Tar, Salerno, accogliendo il ricorso dell’avvocato Ippolito Matrone- ed è assorbente la censura di omessa comunicazione di avvio di procedimento di autotutela, a fronte della quale la ditta istante avrebbe potuto eventualmente far constare l’intervenuta rimozione dei rifiuti indicati dall’Arpac….”, si leggesentenza di Nicola Durante presidente estensore, Paolo Severini consigliere e Gaetano Marena referndario. Non costituiti in giudizio l’Ente Idrico Sarnese Vesuviano e la Regione Campania. L’Azienda comunale ...

Ultime Notizie dalla rete : Acque sversate

