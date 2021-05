Achille Costacurta chiama “sbirrozzi” la polizia e viene picchiato ma qualcosa non torna (Di venerdì 14 maggio 2021) Il figlio di Billy Costacurta e Martina Colombari, Achille, è stato picchiato dalla polizia. Il 16enne lo ha denunciato a gran voce sui social, ma qualcosa nella sua versione dei fatti non torna. Ecco cos’è successo. Gli insulti alla polizia e poi le botte: così Achille Costacurta è stato picchiato dalle Forze dell’Ordine. Almeno secondo L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di venerdì 14 maggio 2021) Il figlio di Billye Martina Colombari,, è statodalla. Il 16enne lo ha denunciato a gran voce sui social, manella sua versione dei fatti non. Ecco cos’è successo. Gli insulti allae poi le botte: cosìè statodalle Forze dell’Ordine. Almeno secondo L'articolo proda Leggilo.org.

Advertising

FBiasin : Achille #Costacurta contro la polizia: 'Mi hanno picchiato e perforato un timpano solo per averli chiamati sbirrazz… - tamamaris : RT @SapereeunDovere: Billy Costacurta, il figlio Achille viola il coprifuoco e viene malmenato dalla polizia: 'Mi daranno 100mila euro' htt… - Kristina_Claret : Achille Costacurta pestato dalla polizia per averli chiamati 'sbirrozzi'? Ecco il verbale, cosa proprio non torna - news_rimini : Achille Costacurta, figlio di Martina Colombari e Billy: 'Sono stato picchiato dalla polizia' - Riccione - Cronaca - infoitsport : Achille Costacurta, figlio di Billy e Martina Colombari, finisce in ospedale dopo un pestaggio da parte dei polizio… -