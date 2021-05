Varese | sparisce prima delle prove del pranzo di nozze L' appello a ' Chi l' ha visto' Il padre | ' Ti stiamo aspettando | torna presto'

(Di giovedì 13 maggio 2021) Un uomo di 35 anni è scomparso da Busto Arsizio () senza lasciare traccia il giornodella prova per ilsue, il 25 aprile scorso. Lo ha raccontato ilalle ...

Un uomo di 35 anni è scomparso da Busto Arsizio () senza lasciare traccia il giorno prima della prova per il pranzo delle sue nozze, il 25 aprile scorso. Lo ha raccontato il padre alle telecamere della trasmissione TV di 'Chi l'ha visto', ...Dalla cartinaquindi completamente il rosso, anche se la Fondazione Gimbe ha avvertito che ... Nel dettaglio i casi registrati per provincia: Milano 424 , Brescia e169 casi ciascuna, ...Un uomo di 35 anni è scomparso da Busto Arsizio (Varese) senza lasciare traccia il giorno prima della prova per il pranzo delle sue nozze, il 25 aprile scorso. Lo ha raccontato il padre ...Si chiama Riccardo Giuliani ed è di Busto Arsizio, l'uomo sparito da due settimane: l'appello arriva dai familiari, specialmente il papà.