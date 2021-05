Uomini e Donne, Sabina rompe il silenzio sulla rottura tra lei e Claudio | La versione dell’ex dama (Di giovedì 13 maggio 2021) Dopo la fine della relazione tra Sabina Ricci e Claudio Cervoni, lei rompe il silenzio. Ecco com’è finita la loro storia d’amore. I due si sono infatti conosciuti nello studio televisivo del noto dating show ‘Uomini e Donne‘, condotto da Maria De Filippi. Dopo un’intensa storia d’amore, la coppia ha deciso di separarsi portando una grande delusione in tutti i loro fans. Sabina Ricci ha così raccontato la sua versione, svelando i motivi che hanno portato alla rottura tra i due e rispondendo alle accuse ricevute dall’ex cavaliere. Ecco la rivelazione. Le dichiarazioni di Sabina Ricci: “delusione, amarezza e tristezza” Nel corso di un’intervista rilasciata per ‘PiùDonna‘, Sabina Ricci ha raccontato ... Leggi su cityroma (Di giovedì 13 maggio 2021) Dopo la fine della relazione traRicci eCervoni, leiil. Ecco com’è finita la loro storia d’amore. I due si sono infatti conosciuti nello studio televisivo del noto dating show ‘‘, condotto da Maria De Filippi. Dopo un’intensa storia d’amore, la coppia ha deciso di separarsi portando una grande delusione in tutti i loro fans.Ricci ha così raccontato la sua, svelando i motivi che hanno portato allatra i due e rispondendo alle accuse ricevute dall’ex cavaliere. Ecco la rivelazione. Le dichiarazioni diRicci: “delusione, amarezza e tristezza” Nel corso di un’intervista rilasciata per ‘PiùDonna‘,Ricci ha raccontato ...

