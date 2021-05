Studentessa vaccinata con quattro dosi per errore, la mamma: “Beve litri e litri d’acqua ma resta disidratata” (Di giovedì 13 maggio 2021) Mal di testa, braccio gonfio (quello dove ha ricevuto l’iniezione), pallore e una forte disidratazione. Sono le condizioni della Studentessa di 23 di Massa che ha ricevuto per errore quattro dosi di vaccino Pfizer in un’unica somministrazione descritte dalla mamma. Intervistata dalla Nazione, la donna, avvocato, spiega che la giovane dopo aver bevuto 4 litri di proviene da Database Italia. Leggi su databaseitalia (Di giovedì 13 maggio 2021) Mal di testa, braccio gonfio (quello dove ha ricevuto l’iniezione), pallore e una forte disidratazione. Sono le condizioni delladi 23 di Massa che ha ricevuto perdi vaccino Pfizer in un’unica somministrazione descritte dalla. Intervistata dalla Nazione, la donna, avvocato, spiega che la giovane dopo aver bevuto 4di proviene da Database Italia.

Advertising

Corriere : Come sta la studentessa di Massa vaccinata con più dosi. Beve 7 litri di acqua al giorn... - repubblica : Studentessa vaccinata con quattro dosi per errore, la mamma: 'Beve litri e litri d'acqua ma resta disidratata' - rosaroccaforte : RT @IlPrimatoN: La studentessa di Massa vaccinata per sbaglio con un intero flacone - Maschere1 : RT @liliaragnar: La studentessa di medicina di #Massa cui hanno dato la dose intera è disidratata pur bevendo 7 l di acqua al giorno L'over… - MuredduGiovanni : RT @liliaragnar: La studentessa di medicina di #Massa cui hanno dato la dose intera è disidratata pur bevendo 7 l di acqua al giorno L'over… -