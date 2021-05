Square Enix, ricavi record: più giochi grossi ogni anno tra seguiti e nuovi titoli – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di giovedì 13 maggio 2021) Square Enix pubblica i risultati finanziari e sono molto positivi ma punta ancora più in alto per l’anno fiscale nuovo con più giochi tripla A tra novità e seguiti.. Square Enix ha pubblicato i risultati finanziari dell’anno fiscale appena concluso il 31 marzo 2021, che hanno visto la compagnia in crescita sia come vendite nette che come introiti operativi, entrambi da record per il publisher, il quale ora pianifica il rilascio di più giochi grossi ogni anno, puntando sui franchise esistenti e sulle nuove IP. Le vendite nette sono aumentate del 27,6% rispetto all’anno precedente, mentre gli introiti operativi sono … Notizie ... Leggi su helpmetech (Di giovedì 13 maggio 2021)pubblica i risultati finanziari e sono molto positivi ma punta ancora più in alto per l’fiscale nuovo con piùtripla A tra novità e..ha pubblicato i risultati finanziari dell’fiscale appena concluso il 31 marzo 2021, che hvisto la compagnia in crescita sia come vendite nette che come introiti operativi, entrambi daper il publisher, il quale ora pianifica il rilascio di più, puntando sui franchise esistenti e sulle nuove IP. Le vendite nette sono aumentate del 27,6% rispetto all’precedente, mentre gli introiti operativi sono … Notizie ...

Ultime Notizie dalla rete : Square Enix Square Enix: guadagni record! In futuro più AAA, sequel e nuove IP In questo periodo dell'anno le compagnie videoludiche tirano le somme su quello che è stato il proprio bilancio durante l'ultimo anno fiscale. Dopo EA e Ubisoft, anche Square Enix di recente ha svelato in una conferenza tutti i dati sul recente passato dell'azienda. Come se non bastasse, sono emerse anche alcune dichiarazioni che fanno luce su quello che sarà il ...

Life is Strange: True Colors: uscita, episodi e quello che sappiamo Dopo aver raccontato le vicende di Max e Chloe in Life is Strange e quelle dei fratelli Diaz in Life is Strange 2 , la celebre serie di casa Square Enix è pronta a dare il debutto a Life is Strange: True Colors . Questo nuovo capitoli, in arrivo il prossimo mese di settembre, racconterà una storia completamente originale , con nuovi ...

Square Enix: guadagni record! In futuro più AAA, sequel e nuove IP Tom's Hardware Italia Square Enix: vendite in aumento, si punta a nuove IP e grandi giochi a cadenza regolare Square Enix presenta i risultati finanziari dell'ultimo anno fiscale, dati positivi e si guarda con ottimismo anche al futuro.

Dragon Quest compie 35 anni: presentazione in diretta a maggio con annunci e novità Dragon Quest festeggia il suo 35esimo anniversario con un video in livestream da parte di Square Enix, durante il quale verranno annunciato forse nuovi giochi.. Dragon Quest festeggia quest'anno ...

