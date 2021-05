Scuola, 100 milioni dal Governo: serviranno per svolta digitale e laboratori (Di giovedì 13 maggio 2021) Il Governo decide di stanziare 100 milioni per la Scuola. I fondi sarano investiti nella svolta digitale e per i laboratori dedicati agli studenti. svolta da parte del Governo sulla Scuola, con ben 100 milioni di euro indirizzati alla digitalizzazione ed ai laboratori per studenti. Saranno quindi acquistati spazi laboratoriali e strumenti per le STEM (Scienze, L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 13 maggio 2021) Ildecide di stanziare 100per la. I fondi sarano investiti nellae per idedicati agli studenti.da parte delsulla, con ben 100di euro indirizzati alla digitalizzazione ed aiper studenti. Saranno quindi acquistati spaziali e strumenti per le STEM (Scienze, L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

Agenzia_Italia : Scuola, stanziati oltre 100 milioni di euro per digitale e laboratori - TuttoQuaNews : RT @Agenzia_Italia: Scuola, stanziati oltre 100 milioni di euro per digitale e laboratori - IsidoroFerrante : @MariuzzoAndrea Dimenticavo: non solo universitarie. La scuola media della mia figliola si considera una scuola di… - PrimaCommunica2 : Decreto Digitalizzazione: alla scuola oltre 100 mln per laboratori hi-tech e formazione - ilcirotano : Scuola, stanziati oltre 100 milioni di euro per digitale e laboratori - -