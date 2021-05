Regé-Jean Page in Bridgerton 2? L’attore avrebbe detto no a Shonda Rhimes (Di giovedì 13 maggio 2021) L’assenza di Regé-Jean Page in Bridgerton 2 ha rovinato la festa ai fan della serie: nonostante il rinnovo per una seconda stagione, la mancanza dell’interprete del Duca di Hastings ha scatenato un putiferio di critiche nei confronti dei produttori. Ma a quanto pare stavolta non c’entra la tendenza di Shonda Rhimes a far fuori i suoi amati personaggi. Il contratto delL’attore con Shondaland prevedeva una sola stagione: la partecipazione di Regé-Jean Page in Bridgerton 2 non era prevista, visto che L’attore è stato scelto per raccontare la storia d’amore a lieto fine tra Simon e Daphne. Ma mentre quest’ultimo personaggio tornerà nella stagione 2, dedicata al fratello ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 13 maggio 2021) L’assenza diin2 ha rovinato la festa ai fan della serie: nonostante il rinnovo per una seconda stagione, la mancanza dell’interprete del Duca di Hastings ha scatenato un putiferio di critiche nei confronti dei produttori. Ma a quanto pare stavolta non c’entra la tendenza dia far fuori i suoi amati personaggi. Il contratto delconland prevedeva una sola stagione: la partecipazione diin2 non era prevista, visto cheè stato scelto per raccontare la storia d’amore a lieto fine tra Simon e Daphne. Ma mentre quest’ultimo personaggio tornerà nella stagione 2, dedicata al fratello ...

Il Paese che condanna all'ergastolo un diciottenne