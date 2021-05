Rai: tutta Milano vuole il trasloco al Portello (Di giovedì 13 maggio 2021) trasloco della Rai al Portello. Milano spera nel via libera Libero, pagina 25, di Enrico Paoli. Il futuro della Rai, con la vendita della storica sede di corso Sempione e l’approdo nei locali dell’ex fiera, al Portello, inizia da Milano. Dopo un lungo «palleggiamento» politico, tanto inutile quanto dispendioso, oggi arriva in Consiglio di amministrazione il dossier relativo al trasferimento degli studi della tv pubblica da via Mecenate, in affitto, al Portello, con una locazione trentennale. Contestualmente il palazzo storico di corso Sempione, entrato in «servizio» nel 1952, ma concepito ancora prima della guerra per la radio, sarà venduto. La Rai manterrà lì solo un numero civico, con pochi addetti, in modo da rispettare la propria storia. Gli oltre mille dipendenti dell’azienda, ... Leggi su tvzoom (Di giovedì 13 maggio 2021)della Rai alspera nel via libera Libero, pagina 25, di Enrico Paoli. Il futuro della Rai, con la vendita della storica sede di corso Sempione e l’approdo nei locali dell’ex fiera, al, inizia da. Dopo un lungo «palleggiamento» politico, tanto inutile quanto dispendioso, oggi arriva in Consiglio di amministrazione il dossier relativo al trasferimento degli studi della tv pubblica da via Mecenate, in affitto, al, con una locazione trentennale. Contestualmente il palazzo storico di corso Sempione, entrato in «servizio» nel 1952, ma concepito ancora prima della guerra per la radio, sarà venduto. La Rai manterrà lì solo un numero civico, con pochi addetti, in modo da rispettare la propria storia. Gli oltre mille dipendenti dell’azienda, ...

