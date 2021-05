Pio e Amedeo, la seconda stagione di Felicissima Sera si farà? (Di giovedì 13 maggio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Pio e Amedeo saranno confermato con Felicissima Sera per la prossima stagione? Il programma è stato molto discusso: la decisone Pio e Amedeo hanno avuto un grandissimo successo con il loro programma comico Felicissima Sera. Tanti sketch divertenti, molti ospiti importanti e soprattutto leggerezza e grasse risate. Nel bene o nel male, il duo foggiano è Leggi su youmovies (Di giovedì 13 maggio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Pio esaranno confermato conper la prossima? Il programma è stato molto discusso: la decisone Pio ehanno avuto un grandissimo successo con il loro programma comico. Tanti sketch divertenti, molti ospiti importanti e soprattutto leggerezza e grasse risate. Nel bene o nel male, il duo foggiano è

Advertising

LegaSalvini : ?? MICHELE #SANTORO SUGLI ATTACCHI CONTRO IL DUO COMICO “PIO E AMEDEO” “Pio e Amedeo non possono essere giudicati c… - LegaSalvini : Amedeo #Grieco (comico del duo ‘Pio e Amedeo’): “Sapete perché la sinistra ci viene contro? Perché ci ha ritwittato… - LegaSalvini : IL CORAGGIO DI PIO E AMEDEO DI NON CHIEDERE SCUSA - _goldevn : @sleepingauro è l’unica che si espone sempre su tutto, per esempio fu l’unica a parlare di pio e amedeo (almeno di… - luca_tessitore : RT @siriomerenda: #Gervasoni e #Totolo indagati per avere offeso il Presidente della Repubblica...Mattarella questa volta non ha seguito il… -