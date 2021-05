Perugia | il procuratore aggiunto di Roma Ielo chiede di essere parte civile contro Palamara | Fuzio e Fava

(Di giovedì 13 maggio 2021) Dopo la chiusura indagini e la richiesta di rinvio a giudizio è cominciato oggi a, davanti al giudice per l’udienza preliminare Angela Avila, il procedimento che vede imputati l’ex magistrato e consigliere del Csm Luca, l’exgenerale della Cassazione Riccardoe il già sostitutodiStefano Rocco. Contestati a vario titolo i reati di concorso in rivelazione e utilizzazione di segreti di ufficio, accesso abusivo al sistema informatico e abuso d’ufficio. Davanti al gup – che dovrà decidere se mandare a processo o prosciogliere gli imputati – si è presentato anche ildiPaolo(nella foto), persona offesa nel ...

Seguiranno le relazioni di Fausto Cardella, Magistrato, già Procuratore Generale della Corte d'Appello di Perugia, Luca Conti, Dirigente del servizio Affari generali della Presidenza, Comunicazione