Musk non accetta più Bitcoin per le auto Tesla: «Danneggiano l'ambiente» (Di giovedì 13 maggio 2021) Tesla non accetterà più Bitcoin come pagamento per le sue auto. In un messaggio pubblicato ieri su Twitter Elon Musk, l'amministratore delegato di Tesla, ha detto che la sua azienda ha sospeso il pagamento con la criptomoneta perché l'energia consumata dai computer per i calcoli che la generano è pari a quella dell'intera Argentina. Tesla ha iniziato ad usare i Bitcoin 3 mesi fa. Poi la brusca inversione di marcia. Per Coindesk la moneta virtuale ieri non ha subito un … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

