Moratti | Problema richiami ad agosto | vaccinare i lombardi fuori regione

(Di giovedì 13 maggio 2021) “Nella riunione avuta martedì con il generale Figliuolo abbiamo avuto rassicurazioni sulle consegne solo fino a fine maggio. Abbiamo vaccinato tutti coloro che lavorano qui pur non avendo la residenza, ma siamo consapevoli che ildelle vacanze c’è”. Così Letizia, vicepresidente e assessora al Welfare dia, ha commentato, in un’intervista a La Stampa, la campagna vaccinale ina. Laa prosegue a vele spiegate la campagna vaccinale, con quasi 4,5 milioni di vaccini somministrati, il 95,5 per cento delle dosi consegnate e un ritmo di 85 mila punture al giorno. E, assicura Letizia, “si potrebbe fare molto di più se avessimo più dosi”. Nell’intervista a La Stampa,ha spiegato che l’obiettivo ...

Un, dal momento che, ha spiegato'la Lombardia, come tutte le altre regioni, ha vaccinato a partire da fine dicembre tutti gli operatori sanitari e chiunque a vario titolo avesse a ...... "Abbiamo vaccinato tutti coloro che lavorano qui pur non avendo la residenza - spiega- ma siamo consapevoli che ildelle vacanze c'è. Stiamo lavorando in Regione per evitare di ...“Nella riunione avuta martedì con il generale Figliuolo abbiamo avuto rassicurazioni sulle consegne solo fino a fine maggio. Abbiamo vaccinato tutti coloro che lavorano qui pur non avendo la residenza ...La Lombardia prosegue a vele spiegate la campagna vaccinale, con quasi 4,5 milioni di vaccini somministrati, il 95,5 per cento delle dosi consegnate e un ritmo di 85 mila punture al giorno. E, assicur ...