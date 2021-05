Monitoraggio Gimbe, dimezzati in un mese ricoveri e terapie intensive. Ancora senza vaccino 5,6 milioni di over 60 (Di giovedì 13 maggio 2021) Un trend in discesa quello segnalato dal nuovo Monitoraggio della Fondazione Gimbe per la settimana dal 5 all’11 maggio 2021. I casi di contagio da Covid-19 diminuiscono del –19%: 63.409 rispetto ai 78.309 del report precedente. Stessa cosa sul fronte dei decessi, con una discesa del –15,4% per un totale di 1.544 nuovi morti a causa del virus. «L’ulteriore calo dei nuovi casi settimanali riflette gli ultimi effetti di 6 settimane di un’Italia tutta rosso-arancione» spiega il presidente Gimbe, Nino Cartabellotta, che avverte anche di una leggera risalita «dell’Rt medio calcolato sui casi sintomatici a 14 giorni, che rispetto al valore di 0,85 della scorsa settimana ha raggiunto lo 0,89». Il dato davvero incoraggiante riguarda invece il tasso di occupazione delle strutture sanitarie, un criterio importante che a breve diventerà ... Leggi su open.online (Di giovedì 13 maggio 2021) Un trend in discesa quello segnalato dal nuovodella Fondazioneper la settimana dal 5 all’11 maggio 2021. I casi di contagio da Covid-19 diminuiscono del –19%: 63.409 rispetto ai 78.309 del report precedente. Stessa cosa sul fronte dei decessi, con una discesa del –15,4% per un totale di 1.544 nuovi morti a causa del virus. «L’ulteriore calo dei nuovi casi settimanali riflette gli ultimi effetti di 6 settimane di un’Italia tutta rosso-arancione» spiega il presidente, Nino Cartabellotta, che avverte anche di una leggera risalita «dell’Rt medio calcolato sui casi sintomatici a 14 giorni, che rispetto al valore di 0,85 della scorsa settimana ha raggiunto lo 0,89». Il dato davvero incoraggiante riguarda invece il tasso di occupazione delle strutture sanitarie, un criterio importante che a breve diventerà ...

