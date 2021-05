Migranti | Giovannini | «Mai porti chiusi» Meloni | «Occupati dei bus | lì corre il Covid»

(Di giovedì 13 maggio 2021) Isbarcano, Lampedusa si affolla, l’Europa nicchia, il governo sta a guardare. Peggio: attraverso il ministro delle Infrastrutture Enricodiffonde sul tema sbarchi le stesse note degli esecutivi del passato. «Bisogna salvare le persone e metterle in sicurezza dal punto di vista sanitario. Non ci sarà spazio per dinieghi agli sbarchi», ha infatti detto in un’intervista alla Stampa di Torino, ripresa dal Giornale. Sulla prima parte nessuno sostiene il contrario. Sui dinieghi c’è di che discutere. Il problema è che ocrebbe più energia con la Ue. Esattamente quel che al ministro ha ricordato Giorgiainvitandolo ad occuparsi dei tras. Cosìalla Stampa «Che non sono quelli di immigrati dalla Libia all’Italia, ma quelli dei pendolari stipati ...

Il Secolo d'Italia

