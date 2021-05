Maria De Filippi | la condanna con forza | “È una scemenza”

(Di giovedì 13 maggio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.Desvela un retroscena inedito su Arisa. La conduttrice libera il suo sfogo ed esprime un concetto totalmente condivisibileDe, la regina di Mediaset, ha svelato un retroscena inedito su Arisa e Amici. La conduttrice ha raccontato che in passato la cantante, oggi insegnante del noto talent show, non superò i provini

Advertising

noellemanie1 : @AlvisiConci Per guardare Maria De Filippi a tutte le ore del giorno? No, grazie. C'è già lo schifo al pomeriggio - about_ali05 : Deddy sono con te. ? #dery #deddy #amici #Amici2020 Chi vincerà Amici Di Maria De Filippi? - Novella_2000 : Un’ex ballerina storica di Amici rivela di aver lasciato il programma dopo una discussione con Maria De Filippi - infoitcultura : La stagione d’oro di Maria De Filippi - infoitcultura : Uomini e Donne, Anticipazioni: Armando Incarnato la fa grossa, Maria De Filippi al limite -

Ultime Notizie dalla rete : Maria Filippi

Come sappiamo il pomeriggio è sempre un appuntamento molto atteso, quello che riguarda la trasmissione condotta daDe, ovvero Uomini e Donne. Vediamo di capire che cosa ha confessato ...... le ultime parole prima della scelta In studio, emozionato, ma allo stesso tempo felice della scelta che sta per fare, Massimiliano Mollicone ha ringraziato Tina Cipollari,De, Gianni ...Maria De Filippi svela un retroscena inedito su Arisa. La conduttrice libera il suo sfogo ed esprime un concetto totalmente condivisibile ...In un intervista, Maurizio Costanzo parla della propria vita e dice: “Quando sarà vorrei morire tenendo la mano a Maria, senza soffrire” ...