L’Europa rischia di rimanere fuori dalla grande partita delle reti internet sottomarine

(Di giovedì 13 maggio 2021) Posa del cavoEllalink a Fortaleza (Ellalink)Il fischio di inizio è ormai questione di settimane. All’inizio di giugno sarà inaugurato ufficialmente Ellalink, il nuovo cavosottomarino che collega direttamente Europa e America del Sud. Seimila chilometri in fibra ottica stesi tra Sines, cittadina portoghese che ha dato i natali all’esploratore Vasco da Gama, e la ricca Fortaleza in Brasile. Immaginato nel 2012, quando viene fondato il consorzio per realizzarlo, il progetto di Ellalink viene firmato nel 2018 e il cantiere parte l’anno successivo. A causa della pandemia è slittata in avanti anche la consegna, ma tra i crescenti bisogni di connettività dell’America Latina, dove la sola Netflix in un anno ha arruolato 3 milioni di nuovi abbonati, e le ambizioni internazionali del, che vuole guadagnare la ribalta ...