Israele, se non ci sarà un governo di cambiamento si rischierà una guerra civile (Di giovedì 13 maggio 2021) Non serve essere esperti di politica internazionale per sapere che incendiare Israele e Palestina è fin troppo semplice. La violenta escalation – dalla pace israeliana con gli Emirati e altri paesi influenti del Medio Oriente si è arrivati in pochi mesi a una situazione che sembra portare Israele sull'orlo di una guerra civile – richiede una spiegazione dettagliata. Diciamolo chiaramente. Benjamin Netanyahu è una persona rinviata a giudizio, con accuse gravi di corruzione mai verificatesi nella storia dello stato ebraico. Chi è angustiato per il proprio futuro, se dentro o fuori una cella carceraria, non è idoneo ad affrontare la realtà israeliana e palestinese di questi giorni. Comincerò da alcuni fatti che il lettore italiano probabilmente non conosce, o conosce poco. Per quasi due anni la polizia israeliana è stata ...

