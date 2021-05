Impresa Sonego! Thiem eliminato e ora quarti con Rublev

Advertising

Eurosport_IT : SONEGO CI FA SOGNAREEEEEEEE! ?????? Il torinese dopo 3 ore e 24 minuti di dura battaglia batte Thiem e conquista meri… - Eurosport_IT : ???? Dopo 14 anni un italiano torna in semifinale a Roma! ?? 2007: Filippo Volandri (quarti ?? Federer) ?? 2021: Lorenz… - SkyTG24 : Internazionali tennis Roma, impresa di Sonego: batte Rublev e va in semifinale - zazoomblog : Impresa Sonego primo italiano in semifinale al Foro Italico dopo 14 anni - #Impresa #Sonego #primo #italiano - LuisellaCanave1 : RT @WeAreTennisITA: Lorenzo Sonego cerca l'impresa della vita: battere (di nuovo!) il numero uno del mondo Djokovic, a Roma però. Forza Lo… -

Ultime Notizie dalla rete : Impresa Sonego

di Lorenzoche centra una storica semifinale agli Internazionali Bnl d'Italia: battuto in rimonta 3 - 6, 6 - 4, 6 - 3 il russo Rublev, numero 7 del mondo. Entusiasta per l'alla ...'Ho iniziato a giocare a tennis a 11 anni e una semifinale a Roma per me è sempre stato un sogno " dicedopo l'- perché questo è il mio torneo preferito, davanti alla mia gente. ...(La Repubblica) Internazionali d'Italia Tennis, Sonego vola in semifinale: Rublev battuto 3-6, 6-4, 6-3 L'ultimo azzurro a superare i quarti era stato Volandri nel 2007. Condividi. Grande impresa di ...Impresa di Lorenzo Sonego che centra una storica semifinale agli Internazionali Bnl d’Italia: battuto in rimonta 3-6, 6-4, 6-3 il russo Rublev, numero 7 del mondo. Entusiasta per l’impresa alla fine d ...