Il presidente dell'Hellas Verona indagato per autoriciclaggio (Di giovedì 13 maggio 2021) AGI – Il presidente della squadra di calcio di serie A Hellas Verona, Maurizio Setti, è indagato per appropriazione indebita e autoriciclaggio nell'ambito di una indagine coordinata dalla Procura di Bologna e condotta dalla gdf del capoluogo emiliano. Nei confronti dell'imprenditore modenese è stato eseguito un sequestro preventivo di 6,5 milioni di euro. Una somma, secondo inquirenti ed investigatori, che sarebbe stata indebitamente sottratta dalla casse della società calcistica. Il provvedimento cautelare, disposto dal gip di Bologna, scaturisce dalle risultanze degli accertamenti condotti dalle fiamme gialle sulle vicende di due società bolognesi rientranti, nel recente passato, nella catena di controllo della società calcistica,

