Il parroco e il suo vice lasciano la parrocchia e l’abito talare per amore a Città di Castello (Di giovedì 13 maggio 2021) Il parroco e il suo vice avrebbero lasciato la tonaca per amore. Succede a Città di Castello, nella parrocchia di San Pio X. Don David Tacchini, vicario parrocchiale di 40 anni, e don Samuele Biondini, parroco 52enne, hanno deciso di lasciare la chiesa. Il primo, per la verità aveva maturato la decisione da un po’ di tempo. La notizia è stata data dal vescovo di Città di Castello nel corso di un ritiro spirituale che si è tenuto ieri a Canoscio. «A partire da sabato 15 maggio la guida pastorale della parrocchia di San Pio X in Città di Castello è affidata a padre Giuseppe Renda, guardiano del convento di San Giovanni Battista agli zoccolanti, nominato amministratore ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 13 maggio 2021) Ile il suoavrebbero lasciato la tonaca per. Succede adi, nelladi San Pio X. Don David Tacchini, vicariole di 40 anni, e don Samuele Biondini,52enne, hanno deciso di lasciare la chiesa. Il primo, per la verità aveva maturato la decisione da un po’ di tempo. La notizia è stata data dal vescovo didinel corso di un ritiro spirituale che si è tenuto ieri a Canoscio. «A partire da sabato 15 maggio la guida pastorale delladi San Pio X indiè affidata a padre Giuseppe Renda, guardiano del convento di San Giovanni Battista agli zoccolanti, nominato amministratore ...

