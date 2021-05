Giordana Angi, annunciate le due date di “Mi muovo” live (Di giovedì 13 maggio 2021) Giordana Angiannunciate OGGI LE DUE date live16 dicembre 2021 – Fabrique, Milano19 dicembre 2021 – Atlantico, RomaDa domani 14 maggio disponibile il nuovo album Mi muovoVerso Nuovi Orizzonti Uscirà domani 14 maggio il nuovo album di Giordana AngiMi muovo (Virgin Records), un disco nato per spostarsi verso nuovi orizzonti e abbracciare l’idea di un cambiamento continuo.Ad accompagnare questa nuova release, l’annuncio di due date live prodotte da Vivo Concerti previste per il prossimo dicembre: il 16 dicembre 2021 arriverà al Fabrique di Milano e il 19 dicembre 2021 all’Atlantico di Roma. Il progetto discografico è stato anticipato dal singolo e video “TUTTAPPOSTO” featuring Loredana Bertè. Il ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 13 maggio 2021)OGGI LE DUE16 dicembre 2021 – Fabrique, Milano19 dicembre 2021 – Atlantico, RomaDa domani 14 maggio disponibile il nuovo album MiVerso Nuovi Orizzonti Uscirà domani 14 maggio il nuovo album diMi(Virgin Records), un disco nato per spostarsi verso nuovi orizzonti e abbracciare l’idea di un cambiamento continuo.Ad accompagnare questa nuova release, l’annuncio di dueprodotte da Vivo Concerti previste per il prossimo dicembre: il 16 dicembre 2021 arriverà al Fabrique di Milano e il 19 dicembre 2021 all’Atlantico di Roma. Il progetto discografico è stato anticipato dal singolo e video “TUTTAPPOSTO” featuring Loredana Bertè. Il ...

