Filippo Magnini e Giorgia Palmas si sono sposati in gran segreto: "Ora siamo felici, non vedevamo l'ora" (Di giovedì 13 maggio 2021) Giorgia Palmas e Filippo Magnini si sono sposati in gran segreto a Milano, città in cui vivono. La celebre coppia lo ha annunciato sui social con una foto in cui si baciano, accompagnata da una romantica didascalia: "Abbiamo detto SI. C'eravamo solo noi, i nostri testimoni e i nostri famigliari stretti e si, c'erano anche le mascherine… ma c'era anche tutto il nostro Amore, i nostri progetti, i sogni e la voglia che abbiamo di stare insieme per tutta la Vita". E ancora: "Arriverà poi anche il giorno che 'SI' lo diremo davanti a Dio e davanti a tutti i nostri amici e con le famiglie al completo e allora tutto sarà perfetto ma lo faremo solo quando questo momento difficile passerà per tutti e la serenità tornerà a regnare sovrana e festeggiare per tutti ..."

