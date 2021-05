Fendi collezione Vertigo | la nuova capsule estiva dall’effetto zoom

(Di giovedì 13 maggio 2021) Life&People.itè laper l’estate, creata in collaborazione con l’artista newyorkese Sarah Coleman che ha ideato il logo con la doppia FF effetto. La maison romana, dopo aver affidato il concept della boutique di Miami alla visual artist Sarah Coleman, ha collaboratomente con lei allacollection primavera estate 2021. Silvia Venturini, direttrice artistica degli accessori e dell’abbigliamento maschile della maison, condivide con l’artista newyorkese la passione per le reinterpretazioni, con tocco cool, di oggetti preesistenti. L’effettoE’ conosciuto anche come dollyo zolly, permette di ottenere un forte effetto visivo e ...

Advertising

BELLISS16414189 : RT @Rinascente: La nuova collezione @Fendi Summer Vertigo è arrivata in #RinascenteMilano: colori pop e stampe psichedeliche, capi must-hav… - LuisaRagni : RT @vogue_italia: La doppia F che vedrete sulle prossime borse Fendi ???? - cocoa_key : RT @vogue_italia: La doppia F che vedrete sulle prossime borse Fendi ???? - AlmaAlessandra : RT @vogue_italia: La doppia F che vedrete sulle prossime borse Fendi ???? - Rinascente : Ti diamo il benvenuto nel nuovissimo #FendiCafe, situato al 7 piano di #RinascenteMilano. Vieni a trovarci e goditi… -

Ultime Notizie dalla rete : Fendi collezione

Vogue Italia

Il 6 ottobre 2020 , a Milano , la graziosa figlia di Kate ha sfilato per laPrimavera / ... Ma a solo 18 anni ha già lavorato con alcuni importanti marchi di lusso come, Marc Jacobs e ...... garantisce Balenciaga con la sua nuovadi maxi bag , perfette per partire per qualsiasi ... passeggiate lungomare o aperitivi nei locali più in , parola di Rokh,e Alberta Ferretti. 6 -...La collaborazione tra Fendi e 24Bottles ha dato vita a una capsule collection di borracce termiche in acciaio inossidabile dall'anima green, ma super cool ...La gonna con spacco laterale torna a essere protagonista in passerella. Vi illustriamo tutti i trend del momento. Se un tempo lo spacco laterale era considerato un elemento di sed ...