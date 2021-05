Facebook | la Germania dice no alla raccolta dei dati degli utenti di WhatsAppHDblog it

Advertising

togone76 : RT @HDblog: Facebook: la Germania dice no alla raccolta dei dati degli utenti di WhatsApp - Filippo0198 : RT @HDblog: Facebook: la Germania dice no alla raccolta dei dati degli utenti di WhatsApp - ___Kr0p0tk1n___ : RT @HDblog: Facebook: la Germania dice no alla raccolta dei dati degli utenti di WhatsApp - Chutusumgal : RT @sonoclaudio: La nuova #privacy policy di @WhatsApp è illegale in #Germania: aperto un procedimento d'urgenza contro #Facebook Ireland L… - gigibeltrame : Facebook: la Germania dice no alla raccolta dei dati degli utenti di WhatsApp #digilosofia -

Ultime Notizie dalla rete : Facebook Germania

Key4biz.it

Un'altra tegola si abbatte sul provvedimento e viene dallache aveva già lasciato ... valido per 3 mesi, che impedisce adi raccogliere i dati degli utenti di WhatsApp . WhatsApp: ...Nelle scorse ore, l' autorità per la privacy tedesca , dal quartier generale di Amburgo, ha erogato un ordine esecutivo controIreland, con validità di 3 mesi sul territorio teutonico, ...Come le condizioni estreme dei Paesi in via di sviluppo segnano la via per capire i futuri trend dell’innovazione ...Pur avendo spiegato in tutti i modi che in Europa la novità non introdurrà cambiamenti sostanziali al modo in cui i dati vengono condivisi con Facebook e pur avendo dato tutte le informazioni agli ute ...