Eva Mendes e Ryan Gosling, un amore da sogno a Hollywood (Di giovedì 13 maggio 2021) Eva Mendes e Ryan Gosling, stasera protagonista della Prima tv Canale 5 con "First Man", sono una delle coppie "silenziose" Hollywoodiane insieme dal 2011. Dalla loro unione sono nate Esmeralda Amanda nel 2014 seguita 2 anni dopo da Amada Lee I due attori entrambi molto riservati, vivono la loro storia lontano dal glamour dello starsystem iniziata sul set del film "Come Un Tuono" diretto da Derek Cianfance. Nella pellicola la Mendes e Gosling interpretano la coppia di protagonisti. Pochi mesi dopo la fine delle riprese, trascorrono una romantica vacanza a Parigi dove sono intercettati insieme e sostengono i rumours di una presunta relazione. Si ritrovano sul set l'anno successivo per Drunk History of Christmas: durante la promozione del film in un'intervista a Marie Claire l'attrice ...

ildpaa : @RickyTrevisani preferisci una scopata con Eva mendes o kessie all Inter ? - RagnacciG : @psikonerd Decisamente no?? Ormai è difficile se so smostrate tutte in faccia a forza de bisturi. Pure Eva Mendes mo s'è fatta mezza Jocker. - catat27 : @blogstark La stessa frase che disse Ryan Gosling agli Oscar su Eva Mendes - DariaSensi : RT @VanityFairIt: «Ricordo che all’epoca, guardando quest’immagine, pensai che la mia faccia era strana, che la mia struttura ossea era str… - VanityFairIt : «Ricordo che all’epoca, guardando quest’immagine, pensai che la mia faccia era strana, che la mia struttura ossea e… -

Ultime Notizie dalla rete : Eva Mendes Eva Mendes: "Se odiate una vostra foto, aspettate 20 anni. Poi la amerete" A 47 anni (compiuti il 5 marzo) Eva Mendes , col suo fascino latino, resta una delle attrici più sexy della scena americana. Ma anche lei è stata una ragazza piena di complessi . L'attrice l'ha rivelato postando su Instagram una ...

Fast and Furious: Vin Diesel anticipa il possibile ritorno di Eva Mendes nel franchise Vin Diesel , star del franchise di Fast and Furious , ha anticipato la possibilità che Eva Mendes ritorni nella celebre saga. L'attrice statunitense di origine cubana ha fatto il suo debutto all'interno del franchise nel 2003, in 2 Fast 2 Furious, dove ha interpretato l'agente sotto ...

Eva Mendes: «Se odiate una vostra foto, aspettate 20 anni. Poi la amerete» Vanity Fair Italia Eva Mendes e Ryan Gosling, un amore da sogno a Hollywood Eva Mendes e Ryan Gosling sono una coppia dal 2011. Stasera l'attore sarà il protagonista del film "Firstman" prima tv su Canale 5 ...

Eva Mendes: siamo tutti insicuri da giovanissimi Il messaggio più importante da dare a chi soffre di grande insicurezza in giovane età è che si tratta di una fase che abbiamo attraversato praticamente tutti. Ma poi passa! Ripensate a certi compagni ...

